Assalto a loja de eletrônicos causa pânico e correria no Centro de Cruzeiro do Sul

A Conferência Estadual da Advocacia é o mais importante ato de toda a gestão da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC). Ela é realizada uma vez a cada três anos e tem como propósito debater importantes temas da advocacia. A 5ª edição foi realizada nos dias 26 e 27 de agosto, em sistema híbrido (presencial na sede da Seccional e online pelo canal OAB Acre no YouTube), e abordou a “Advocacia 5.0 e as novas tecnologias”.

O início dos trabalhos contou com homenagens a mais de 10 profissionais com extensa contribuição para a advocacia no estado do Acre, com medalhas de 90 anos da Seccional. Na oportunidade, a advogada Alexandrina Melo de Araújo recebeu a medalha Jersey Nazareno de Brito Nunes, maior honraria da Seccional concedida a uma profissional, em homenagem aos serviços prestados à sociedade e defesa da advocacia acreana durante 37 anos. “Eu me sinto muito orgulhosa de receber essa medalha. Jamais pensei que pudesse chegar a tanto. Esse é o legado que quero deixar aos novos colegas de profissão”, agradeceu Alexandrina.

Para o presidente da Seccional, Erick Venâncio, o evento abordou pautas contemporâneas do dia a dia de trabalho, essenciais para o exercício profissional. “O tema da vez foi de encontro com a realidade que estamos inseridos em decorrência da pandemia: essa nova forma de fazer o poder judiciário e de advogar. É de extrema importância que toda a advocacia se prepare para esse momento, e é isso que queremos trazer com esse evento. A OAB é um polo central de discussão dessas novas tecnologias e de como a advocacia pode se desenvolver nesse novo formato”.

Além das homenagens, o primeiro dia de evento contou com a participação da procuradora federal Cristiane Iwakura, com o tema, “Inovação e Tecnologia na Prática do Advogado Público”, e do advogado e professor Dierle Nunes, que abordou a “Virada Tecnológica do Direito Processual”. O dia seguiu com apresentações de drafts (resumos de artigos) pelos advogados Leonardo Vasconcelos e Pâmela Ferreira.

O segundo dia do evento iniciou com uma audiência pública, com a mesa debatedora presidida pelo advogado Felippe Ferreira Nery. A audiência foi realizada a partir dos resultados de um formulário preenchido virtualmente por 144 pessoas e teve como finalidade ouvir a advocacia acreana sobre temas ligados às novas tecnologias usadas pela classe e pelo Poder Judiciário. A finalidade do espaço foi apresentar propostas ao Conselho Seccional para a atuação institucional da OAB/AC.

Após a audiência, a professora Maria Amália Camara debateu e o procurador do estado de Alagoas, Luis Vale, falaram sobre tecnologias facilitadoras para proteção de dados e precedentes judiciais, respectivamente. O evento foi encerrado com a palestra do secretário-geral adjunto da OAB/AC, Gilliard Nobre Rocha, que apresentou estratégias para a Advocacia 5.0. A partir dos encaminhamentos dos debates, será encaminhada à advocacia e ao Pleno da Ordem uma carta com as sugestões às pautas elencadas durante os dois dias de atividades.

