Segunda parte da obra do Pronto-Socorro será entregue em dezembro

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) e a Universidade Federal do Acre – Ufac estão unindo forças, em um modelo inédito para o Acre para estimular o desenvolvimento de ciência e tecnologia voltadas a biotecnologia: a implantação do Parque Tecnológico do Acre. A parlamentar e a reitora, Guida Aquino estiveram reunidas nesta quinta-feira, 26, para debater as tratativas do projeto.

Mailza explicou que o Parque Tecnológico do Acre será um espaço de fomento ao empreendedorismo local focado na biotecnologia. De acordo com a parlamentar, o Acre tem vocação devido o grande potencial da Amazônia. “Com o conhecimento e a experiência da Ufac, vamos criar novos negócios e tecnologia, mantendo os profissionais que a universidade forma empregados e trazendo inovação para nossa região. Será um vetor de desenvolvimento com oportunidades principalmente para a juventude. Investir na biotecnologia é favorecer práticas sustentáveis aliadas a geração de renda”, projeta a parlamentar.

A parlamentar informou ainda que os próximos passos será a criação de agendas para apresentação das necessidades da Amazônia com ênfase na ciência, tecnologia, pesquisa e extensão e colaboração dos ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia. O projeto já conta com apoio do governador Gladson Cameli, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, Sebrae, Ifac, Fieac e outras instituições, tanto governamentais quanto iniciativa privada

A reitora Guida Aquino disse que essa parceria com a Ufac facilita as ações e execução de um plano de ação para implantação do projeto. “A senadora Mailza tem essa preocupação de promover o empreendedorismo no nosso estado e essa união que tem tudo para dar certo porque vai fortalecer a economia da nossa região e oportunidade aos nossos estudantes para atuarem no mercado de trabalho”, destacou.

A reunião foi acompanhada pelo vice-reitor Josimar Batista e os pró-reitores de Planejamento, Alexandre Hid, de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho e a coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), professora Larissa Machado Viana.