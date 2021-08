Prefeitura de Mâncio Lima e governo do Acre visitam assentados do PAF Havaí

Quatro alagações do Rio Juruá e a pandemia de Coronavírus. Esse foi o contexto em que Zequinha Lima e Henrique Afonso assumiram a prefeitura de Cruzeiro do Sul no início de 2021. A gestão de ambas as crises foi um dos fatores levados em consideração pelos vereadores de Cruzeiro do Sul para conceder a moção de aplauso ao prefeito Zequinha Lima e ao vice-prefeito Henrique Afonso nesta terça, 24, durante sessão ordinária da Câmara Municipal.

O autor do pedido da moção para Zequinha é o vereador Leandro Cândido – PP. “Quando teve início a pandemia, achávamos que nós aqui, em Cruzeiro do Sul, por estarmos na ponta do Brasil, teríamos dificuldade em receber a vacina. Mas o que se viu foi justamente o oposto: Cruzeiro do Sul sendo exemplo para o restante do Brasil pela forma com que avançou na vacinação e tem alcançado todos os públicos. Isso é motivo de orgulho para todos nós, e isso só é possível porque temos uma gestão comprometida com a vida das pessoas”.

O vereador Gilmar da Saúde -PDT, autor do pedido de moção de aplausos para o vice-prefeito Henrique Afonso, destacou o papel que o mesmo vem exercendo nas ações de planejamento estratégico da prefeitura e por meio das audiências públicas onde ouve os diferentes setores da sociedade cruzeirense para construir o programa de governo para os próximos anos.

“Henrique Afonso costuma dizer que quem planeja tem futuro, e quem improvisa, tem destino. Como vice-prefeito Henrique tem demonstrado isso na prática conduzindo os planejamentos estratégicos de cada secretaria. Com a realização das audiências públicas, que também estão sendo conduzidas pelo vice-prefeito, com destaque especial a dos movimentos rurais, onde são muitos os problemas, a gestão demonstra que não tem medo de perguntar as dificuldades por aqueles que mais a sentem”, disse.

Os vereadores também destacaram a relação de harmonia e independência entre os poderes legislativo e executivo.

Na tribuna, Zequinha e Henrique agradeceram a homenagem e ambos a dedicaram a toda equipe da gestão, que tem tornado possível a realização dos objetivos mesmo em meio às dificuldades.

“Isso é fruto de todo trabalho de uma equipe que quer o melhor para a nossa cidade. Graças a Deus com muito trabalho dedicação e um desejo muito grande no coração de transformar Cruzeiro do Sul numa cidade boa para se viver e Graças a Deus que o trabalho de equipe com todas as secretarias faz com que a moção não seja para o Zequinha, o Henrique, o Amarísio ou o Zé Maria, mas de todo o trabalho de uma equipe que está bem sintonizada e que tem boas intenções para a cidade de Cruzeiro do Sul”, disse o vice-prefeito Henrique Afonso.

“Essa moção eu dedico a toda nossa equipe. Acho que isso aqui é o reconhecimento de um trabalho feito em equipe. Eu sozinho não conseguiria fazer nada. Me orgulho pela equipe que a gente tem, a equipe que a gente conseguiu formar e esse reconhecimento eu estendo a todos nossos secretários e servidores, sejam eles de cargos de confiança ou de cargos efetivos. Meu muito obrigado pela forma como cada um tem trabalhado e pelo empenho e dedicação de cada um. Quando todo mundo se dedica, quando a gente planeja, o trabalho flui, e o reconhecimento está vindo dos 14 vereadores de Cruzeiro do Sul”, declarou o prefeito Zequinha.

Os secretários da Educação, Amarísio Saraiva e da articulação institucional, José Maria Freitas, também foram agraciados por unanimidade pelos vereadores.

Os parlamentares ressaltaram o papel do secretário de articulação política José Maria Freitas, atuando como um interlocutor entre os vereadores e a gestão que procura atender aos pedidos que representam demandas da população. Citam a abertura e manutenção de ruas e ramais e reparos na iluminação pública, por exemplo.