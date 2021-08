Onda de calor e baixa umidade relativa do ar favorecem incêndios

Foto: Juan Diaz

As altas temperaturas que vêm sendo registradas nos últimos dias nas cidades acreanas somadas aos baixos níveis de umidade relativa do ar que se mantêm por longos períodos do dia, especialmente no vespertino, estão favorecendo a já crítica situação dos incêndios e queimadas no estado.

Em Rio Branco, Bombeiros passaram parte desta quinta-feira, 26, tentando controlar um incêndio que se iniciou ainda no período da manhã ao lado da rua Fátima Maia e se expandiu pela área aos fundos da Uninorte causando um grande fumaceiro que chegou a causar dificuldades para o trânsito naquela região.

Horas depois, no período da noite, um incêndio de grandes proporções atingiu o Horto Florestal de Rio Branco. Até o fechamento desta nota, não se sabia como o fogo começou. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrava a magnitude das chamas, que atingiu uma grande parte da área do parque.

Houve registro de incêndio também na zona urbana de Epitaciolândia, onde o fogo ameaçava residências no bairro da Glória, no começo desta quinta-feira. De acordo com informações repassadas ao ac24horas, Bombeiros entraram pela noite tentando controlar as chamas.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Rio Branco teve pico de 36ºC de temperatura na última quarta-feira, 25, entre as 15 e as 17 horas, com sensação térmica de 38º e taxa de umidade relativa do ar atingindo 36%.

Nesta quinta-feira, 26, as condições climáticas na capital acreana foram parecidas com as do dia anterior, com temperatura atingindo 35ºC e umidade relativa do ar descendo a 28% no meio da tarde. Para esta sexta-feira, 27, a previsão do CPTEC/INPE é de que a temperatura novamente atinja os mesmos níveis do dia anterior.

Rio Branco é o quinto município do Acre em quantidade de focos de queimadas neste ano, com 204 registros, de acordo com os dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A capital acreana tem enfrentado problemas com as queimadas provocadas no trecho urbano da BR-364.

Já o município de Epitaciolândia é o vigésimo colocado no ranking do fogo no Acre, entre 1º de janeiro e 27 de agosto deste ano, com apenas 20 focos de queimadas detectados nesse período, sendo seguido apenas por Plácido de Castro (12) e Capixaba (10) de acordo com os dados mais atualizados do INPE.