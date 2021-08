Durante encontro em Porto Walter, Bittar garante liberação de recursos para o município

Até o último dia 23 de agosto, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado 108 vezes para apagar queimadas urbanas e rurais no município e região.

Desde a noite desta quarta-feira, 25, uma grande área de vegetação pega fogo na localidade Pé da Terra, no município de Mâncio Lima. A grande quantidade de fogo e fumaça próximo à estrada oferece perigo para quem passa pelo local.

O radialista Fagner Silva diz que é preciso ter cuidado. “Eu passei ontem e hoje e ninguém enxerga nada Por causa da fumaça o que torna o percurso perigoso”, afirma.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque, diz que a corporação esteve no local na noite de ontem e que hoje, não foram chamados. “As chamas devem ter recingindo”, citou.

E o aterro sanitário de Cruzeiro do Sul segue queimando desde a última terça-feira à noite apesar do trabalho intenso do Corpo de Bombeiros e secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o uso de 300 mil litros de água.

O tenente Josadaque destaca o grande esforço da cooperação e das equipes da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que empregam 5 caminhões, 1 pá carregadeira e 1 retroescavadeira no trabalho de controlar as chamas. “Nós já controlamos 80% do fogo e o trabalho continua”, assegura o militar.