Após longa estiagem, cidades do Alto Acre registram pancadas de chuva com trovoadas

Depois de quase 60 dias de estiagem severa, alguns pontos da regional do Alto Acre registraram ocorrência de chuvas com trovoadas no começo da noite desta quinta-feira, 26. A Climatempo havia previsto para o dia pancadas de chuva à tarde e à noite na região.

A possibilidade de precipitação pluviométrica para as áreas das cidades da regional, segundo a plataforma, era em torno de 67%. Foram confirmadas ocorrências de chuva em Xapuri e Assis Brasil. Até o fim da noite, no entanto, não havia chovido em Brasiléia e Epitaciolândia.

Resta aguardar se as previsões de que a chuva vai voltar a cair nesta sexta-feira, 27, vão se confirmar. Para a região, a Climatempo diz que haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. No começo da manhã, a previsão indica pancadas de chuva para os quatro municípios da regional.

Existe uma preocupação com o período prolongado de seca por conta do risco de fogo descontrolado, que pode adentrar à Reserva Extrativista Chico Mendes, como ocorreu no ano de 2005, em um dos maiores desastres ambientais de que o Acre tem notícia, quando milhares de hectares de florestas foram dizimados.

De acordo com o último boletim do Monitoramento Hidrometereológico do Acre, entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro há previsão de chuvas com volume acumulado na semana de até 50 mm para os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no oeste acreano.

Para os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, as chuvas deverão ficar acima da normalidade para o período. Nos demais municípios da região, a previsão é de até 20 mm de chuva e na região leste, onde estão as regionais do Baixo e Alto Acre, de até 15 mm.