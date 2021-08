Rio Branco continua vacinando público acima de 12 anos contra Covid-19 nesta quinta

A gestão de Joabe Lira à frente da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), virou alvo de uma investigação do Ministério Público do Acre (MPAC) após uma denúncia anônima sobre a existência de consumo elevado de combustível sem fiscalização na Zeladoria. Segundo informações repassadas ao ac24horas, a denúncia aponta que são gastos mais de R$300 mil mensais sem controle e fiscalização e sem qualquer tipo de transparência.

Em um ofício encaminhado a Joabe, o promotor de Justiça Substituto, Daisson Teles, pede que o gestor encaminhe do prazo de 10 dias, cópia do processo licitatório e contrato firmado com o posto de combustível responsável pelo abastecimentos dos veículos oficiais da secretaria e o registro do consumo de combustível.

No documento, o promotor também pede que o gestor encaminhe cópia da relação de veículos existentes no órgão, bem como os gastos mensais com abastecimento dos veículos, até 20 julho de 2021 e que envie o registro dos gastos referenciados no Portal da Transparência do município ou que justifique a ausência de publicação no referido site.

Ao ac24horas, o secretário Joabe Lira, afirmou que já respondeu os questionamentos do Ministério Público e salientou que em um comparativo com a antiga gestão houve uma redução no valor gasto de combustível na Zeladoria.

“O processo licitatório do combustível não é feito na Zeladoria, antigamente, cada secretária fazia o seu, mas eu sei que quando recebemos da antiga gestão, o processo licitatório quem faz é a Segati. A gente enviou ao MP os documentos gastos no ano passado e enviamos o nosso do atual. Em comparação ao ano passado, houve uma redução no valor gastos em combustíveis na secretaria. Nós temos um consumo alto realmente, mas a gente tem muitas equipes rodando na cidade. Ao total, são 21 equipes. Esse consumo sempre vem desde o ano passado. Sempre estivemos na média. Se for comparar com os últimos seis meses de Socorro Neri e dos nossos seis primeiros meses, economizamos 20% em consumo de gasolina”, afirmou.