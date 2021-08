Polícia Civil prende estelionatário por aplicar golpes em joalheria em Rio Branco

A prefeitura de Senador Guiomard, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na tarde desta quinta-feira, 26, uma oficina de capacitação com os servidores da educação municipal acerca dos protocolos para uma retomada segura das atividades presenciais das escolas em meio a pandemia da Covid-19.

Durante o evento foi explicado todas as medidas sanitárias e de prevenção à saúde de todos nas escolas municipais, inclusive, as orientações constantes na capacitação foram embasadas no protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e de Cuidados Relativos à Educação Alimentar e Nutricional (CREAN).

Na oficina, estiveram presentes, equipes escolares das nove escolas que foram em três grupos, ficando então definido em reunião com o colegiado de gestores que a capacitação será replicada nos dias 26, 27 e 30/08.

As novas oficinas contarão com a presença da equipe de Vigilância Sanitária, representada pela senhora Dioneide e do professor Luiz Carlos, presidente do Sintesac do município.

“A ação se estenderá também aos motoristas e monitores dos transportes escolares, além de capacitação específica procedimental às merendeiras, pois a pretensão é que, com a máxima brevidade todos os envolvidos estejam capacitados, com vistas a essa retomada das aulas presenciais”, afirmou o secretário Zezinho de saúde.