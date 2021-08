Pescador tem noite de sorte e captura jaú de 30 kg na gameleira

A reunião que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 25, sobre o projeto de lei que propõe a extinção do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), foi adiada para a próxima semana na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A informação foi confirmada pelo líder do governo, deputado estadual Pedro Longo (PV).

De acordo com Longo, a reunião não foi convocada pelos membros das comissões. “O Gerlen preside uma comissão e o Edvaldo outra, no caso eles têm que convocar”, declarou. O parlamentar destacou que já tem um acordo fechado com o sindicato e, segundo ele, a previsão é que a reunião ocorra na próxima terça-feira, 31 de agosto. “Para poder ir ao plenário, temos que destravar a pauta. Ela tem quatro vetos previamente, tem que ser votado os vetos”, argumentou.

Por fim, o líder do Poder Executivo ressaltou que a base governista está unida em torno da pauta do Igesac. “A base está tranquila e negociando com os sindicatos. A matéria só vai ser votada ser tiver anuência do presidente do sindicato da saúde e do presidente do sindicato do instituto”, garantiu.

No entanto, líderes da oposição, que pediram para não serem identificados, revelaram ao ac24horas que esse discurso de união entre os governistas não é real e existe um clima pesado e não há consenso.

A única proposta que o governo alegava possível garantir emprego e legalizar a situação dos servidores do Pró-saúde, que corriam risco de ser demitidos, foi a lei que criou o Igesac, aprovada e sancionada em junho do ano passado, em meio a protestos por parte de representantes da categoria, que chegaram a acusar o governo de golpe. Pouco mais de um ano depois, o governador Gladson Cameli voltou atrás e enviou novo PL à Aleac com a proposta de extinção.

O Igesac administra as unidades integrantes no estado do Acre e funciona como uma terceirização do serviço, porque possui natureza jurídica privada. O novo projeto não muda a natureza jurídica, mas vincula os cerca de 980 trabalhadores à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e eles permanecem nas unidades onde estão lotados.