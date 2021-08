JV diz que Acre virou “a terra do já teve” e lamenta abandono

O ex-senador Jorge Viana (PT) e pré-candidato as eleições de 2022 usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para compartilhar as suas andanças em Bujari, cidade do interior do Acre.

Na publicação, o petista afirmou que a cidade traz lembranças pessoais, como a de acompanhar seu pai, o ex-deputado Wildy Viana, e ajudá-lo a plantar 4 mil seringueiras em uma chácara, ainda no início da formação do município.

“Lembranças de bons projetos e trabalhos, como do Polo Agroflorestal Dom Moacyr e Hortifrutigranjeiro. Lembrança de bons amigos, alguns dos quais pude rever nesta quarta-feira de conversas e caminhadas. Agradeço a agradável companhia do deputado Leo de Brito, do Édson, dos ex-prefeitos Tonheiro e Clovis, e dos inúmeros amigos que me deram incentivo e boas lições de perseverança. O povo do Bujari me mostra que é preciso ser persistente na esperança. Quem já viveu bons tempos, enfrenta os dias difíceis com mais certeza de que “o sol há de brilhar mais uma vez”, como diz a canção do saudoso Nelson Cavaquinho”, afirmou.

Em seguida, o petista em mensagem subliminar criticou o abandono do Governo do Acre em relação ao patrimônio público que foi construído em governos passados e destacou que o Acre virou “a terra do já teve”.

“É essa esperança que encontro, onde ando, num esforço perseverante do nosso povo para superar a tristeza de ver o Acre, mais uma vez, sendo “a terra do já teve”. Tantas coisas boas que fizemos ao longo de nossa história, e agora tudo está abandonado ou sendo destruído. Nossos encontros renovam a esperança. As pessoas se alegram, me dizem: que bom, você veio conversar com a gente, nos ouvir. As pessoas querem participar de um projeto coletivo, querem encontrar alternativas de trabalho e prosperidade, de valorização da sua história e sua cultura”, salientou.