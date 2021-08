Criminosos invadem apartamento e ferem casal a tiros na Baixada da Sobral

Uma dupla tentativa de homícidio foi registrada na tarde desta quinta-feira, 26, em Rio Branco. Um homem identificado como Cléber Silva do Nascimento, de 19 anos, e sua esposa Michele Freitas da Silva, de 29 anos, foram feridos a tiros, após criminosos invadirem um apartamento localizado na rua Adalberto Sena, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral.

Segundo informações da polícia, o casal estava no apartamento juntamente com um filho, quando dois homens não identificados, chegaram na frente do residencial em uma bicicleta e em posse de uma arma de fogo adentraram, foram até ao apartamento onde se encontrava as vítimas e efetuaram oito tiros. Sete dos projeteis atingiu Cléber na região no peito e pescoço. Já Michele que estava dormindo com a criança foi atingida com um tiro na perna esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moradores do residencial ao verem as vítimas feridas acionaram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo Médico do SAMU, Cléber não estava sentido nem os braços e as pernas, e seu estado de saúde de é gravíssimo. Já a mulher encontra-se estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores dos crimes, porém ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia não soube informar a motivação do crime.