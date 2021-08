Rodada de Negócio no Acre movimenta cerca de R$ 700 mil

A Rodada de Negócios, promovida pelo Sebrae no Acre, aconteceu presencialmente na última sexta-feira (20), na sede da instituição. O encontro aproximou os pequenos negócios e as grandes empresas, além de ajudar o empresário que busca ampliar seu leque de fornecedores de produtos e serviços, gerando resultados de cerca de R$ 700 mil.

Mais de 20 empresários do segmento de Agronegócio participaram do evento, em busca de potencializar as ações de mercado por meio do contato direto com grandes empresas e redes, realização rápida de negócios, aumento no volume de vendas e mais. Para Maria Soares, da cooperativa Coopervida, de Capixaba, a Rodada trouxe aspectos positivos aos negócios. “Para nossa cooperativa é muito importante o que está acontecendo nessa Rodada de Negócio, a gente vem aqui com a perspectiva de mercado para nossos produtos, pois temos uma capacidade boa de produção, então acreditamos que vai dar certo”.

O encontro ainda aproxima a empresa de potenciais compradores, além de promover parcerias por meio do networking. Além disso, o empresário pode escolher com quais empresas prefere negociar, o que torna o encontro objetivo e amplia as possibilidades de fechamento de negócios.

“Isso gera uma interação bacana entre o fornecedor e o consumidor, que somos os comerciantes, e aqui temos como localizar aquele fornecedor que estamos procurando. Consegui retomar uma parceria com uma empresa que apresentou uma nova roupagem dos produtos deles e estou muito satisfeito”, afirmou o empresário do Restaurante Baixada do Sol, Alessandro Avelino.

Esta foi a primeira edição da Rodada realizada na região do Baixo Acre e Purus, e de acordo com a analista do Sebrae, Murielly Nóbrega, superou as expectativas da instituição. “Além do volume expressivo de negociações, de prospecção de negócios, a gente conseguiu auxiliar na formação das redes de contatos, então a gente considera extremamente positivo”, comentou.

Com feedback positivo de fornecedores e compradores, a analista declara que mais uma edição deve ocorrer ainda este ano, e conta sobre as próximas etapas após o evento. “O Sebrae vai continuar apoiando esses produtores no aspecto da comercialização, continuar com foco na cadeia de valor para chegar desde o início da produção até o mercado, vamos continuar dando apoio aos produtores para verificar a formalização e demais etapas posteriores à rodada”, disse.