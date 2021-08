Rio Branco divulga resultado preliminar de seleção com salários de até R$ 3,4 mil

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se mostrou incomodado nesta terça-feira, 24, com as recentes ações dos criminosos nas unidades de saúde, nas últimas semanas. Segundo ele, o Governo está ciente da situação e deverá tomar as providências necessárias.

Uma das medidas citadas pelo governador será a quitação do débito com a empresa Protege, que antes do imbróglio com o Governo, prestava serviços de segurança nos hospitais públicos. A dívida da Sesacre com a empresa é estimada em R$ 5 milhões. “A gente está esperando quitar o débito com a empresa, isso deve ocorrer esse mês ainda para que o serviço seja prestado”, declarou.

De acordo com o chefe do executivo, esses recentes assaltos podem ter relação com a política. “Será que não tem a ver com ‘tramóias’ políticas? Será que não é isso? Por que o que é que vão ganhar roubando unidades de saúde? Não tem lógica isso”, argumentou.

Histórico

Além do assalto na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na madrugada de domingo, 22, após um criminoso, ainda não identificado, invadir a sede localizada na rua José de Melo, no bairro Bosque, e fazer ameaças com uma faca. Na semana passada, três unidades de saúde foram alvos de criminosos em Rio Branco. Na noite de quinta-feira, 19, bandidos, em posse de armas branca, invadiram o Pronto-Socorro, foram até a cozinha, comeram e em seguida fugiram do local.

Vários funcionários apavorados saíram correndo do local e acionaram a Polícia Militar, que fez patrulhamento na região e não conseguiu encontrar os criminosos.

Já na noite de sexta-feira, 20, a Polícia Militar foi acionada para averiguar disparos de arma de fogo em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA segundo distrito). Durante a ação criminosa, vários funcionários ficaram apavorados. Os autores do crime não foram encontrados.

Por fim, na madrugada de sábado, 21, o alvo dos criminosos foi ao Hospital da Criança, localizado no Parque da Maternidade. Os bandidos conseguiram entrar na unidade e levaram algumas televisões.