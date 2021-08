Novo sítio arqueológico é descoberto em vila de pescadores no Acre

Um sítio arqueológico da cultura indígena foi recentemente encontrado dentro do perímetro urbano no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. A descoberta foi feita pela equipe multidisciplinar da divisão de patrimônio histórico da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Os vestígios foram localizados durante capacitação de gestores do município ocorrida nesse final de semana voltadas à educação patrimonial, implantação e estudo das leis nacional e internacional de patrimônio histórico e cultural, e jornalismo cultural.

Ao portal Agência de Notícias do Acre, a arqueóloga Jane Pessoa Coelho explicou que será necessário adotar medidas de proteção do local. “O que posso recomendar aqui no sítio arqueológico de Nova Cintra são medidas de proteção que possam prevenir possíveis danos, uma vez que ramais amazônicos, por sua natureza, necessitam de sucessivos reparos”.

Ela conversava com os gestores municipais quando recebeu a informação da existência de urnas às margens do Rio Juruá em Rodrigues Alves, no perímetro urbano da cidade.

Para a surpresa de todos, realmente se tratava de artefatos arqueológicos da cultura indígena da região. “O achado de um sítio arqueológico deve-se à capacitação dos gestores municipais, que possibilitou que esses remanescentes culturais, que até hoje estiveram anônimos em meio ao cotidiano da vila de pescadores, ganhassem status de patrimônio cultural”, explica a arqueóloga.

Agora, o sítio deverá ser inscrito no banco de dados do Iphan e aguardar ações de proteção do mesmo. Sítios arqueológicos são locais onde se encontram vestígios de atividade humana, como pinturas rupestres, construções antigas e artefatos, entre outros.

Com informações de Alessandro Silva.