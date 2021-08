Governo realiza lançamento do Plano Safra em Capixaba

Ocorreu na manhã desta terça-feira, 24, na fazenda Oeste, localizada no KM-52 da BR-317, em Capixaba, o lançamento do Plano Safra 2021/2022 do Governo do Estado.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas), do proprietário da área, Moacir Comunello e demais autoridades. Na ocasião, foram colhidos 300 hectares de milho safrinha, em uma área de 250 hectares.

Gladson se mostrou empolgado com a colheita do milho na região. Segundo ele, o trabalho é prova de que o Acre caminha para o desenvolvimento na área do agronegócio, carro chefe de sua campanha eleitoral em 2018.

De acordo com o Governo, o objetivo do lançamento do Plano Safra é fomentar Agricultura do Estado do Acre, através do incentivo da plantação de milho à mais de 100 novos pequenos produtores da região do Baixo Acre. Além disso, o Governo deve auxiliar o desenvolvimento da produção de milho no estado.