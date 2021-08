Apóstola Dayse convoca fiéis para atos pró-Bolsonaro no Acre

No Acre, vem das igrejas a organização da manifestação em defesa do presidente Jair Bolsonaro e contra o atual sistema político brasileiro. Uma das lideranças religiosas à frente do movimento é a apóstola Dayse Costa, da Igreja Renovada, viúva do pastor Afif Arão.

A convocação para o dia 7 é ampla e vai além dos grupos religiosos, diz a Apóstola. “Esse movimento é de todo cidadão de bem, que ama a pátria e a liberdade independente de religião ou credo. Estaremos nas ruas também”, disse.

Dayse Costa está em Brasília nesta terça-feira, 24, mas garantiu que os preparativos estão firmes para que seja realizado um grande evento no Acre. “Vai acontecer uma grande carreata convocando o povo para as ruas e queremos convidar cada pai e mãe de família para estar junto conosco. Nossa intenção é realizar uma grande concentração final no estacionamento do estádio Arena da Floresta”, afirma.

Especialistas da política brasileira apontam que as manifestações do próximo dia 7 são decisivas para o futuro político do presidente Jair Bolsonaro.