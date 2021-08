Roda de Conversa da DPE discute cárcere e racismo no Acre nesta terça-feira (24)

Com o tema “O encarceramento à luz dos marcadores de raça e etnia”, o projeto Roda de Conversa traz nesta terça-feira (24), mais um relevante debate sobre as práticas antirracistas no âmbito da Defensoria Pública e diálogos para a criação de estratégias institucionais de superação dos paradigmas discriminatórios, a fim de fomentar o combate ao racismo.

Com transmissão ao vivo pelo canal da Defensoria Pública do Acre no Youtube, às 18h, o evento contará com a participação da doutora em sociologia, Marisol Brandt, da professora indígena e mestre em Linguagem e identidade pela Ufac. Soleane Manchineri, além da coordenadora do Cejur, Juliana Marques, como mediadora da roda de conversa.