PF faz diligência no Deracre em busca de documentos da licitação de R$ 36 milhões de duplicação de estrada

Agentes da Polícia Federal estiveram nesta segunda-feira, 23, na Sede do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) em busca de informações a respeito do contrato de serviço da obra da estrada AC-405, que trata da recuperação e duplicação do trecho que liga a entrada de Cruzeiro do Sul com o aeroporto internacional da cidade.

O ac24horas apurou que a polícia solicitou via ofício cópia integral da licitação, contrato e de todas as medições feitas no processo até o momento. As obras iniciaram em maio deste ano pelo consórcio vencedor da licitação, composto pelas empreiteiras Colorado, de propriedade de Linker Cameli, primo do governador Gladson Cameli, e a Lima e Pinheiro, pertencente à família do deputado estadual Jonas Lima (PT). A MT Construtora também faz parte do grupo executor da obra.

O ac24horas conversou com o diretor-presidente do Deracre, engenheiro Petrônio Antunes. Ele afirmou que a diligência é comum e tudo que os agentes da PF solicitaram, foram repassados. “Eu fiquei sabendo agora, estava fora do Deracre, mas foi um ofício solicitando documentação e é uma conduta normal da Polícia Federal, Civil, TCU, TCE, que fazem essa fiscalização, sobre um processo licitatório de obras. Isso é uma coisa que sempre foi feito. Não vai ser a primeira e nem a última vez que vão solicitar, até porque a gente mexe com recurso público, de fonte 200, de fonte 100, então a gente sempre vai ter esse relacionamento com órgãos fiscalizadores. Não teve nada demais, foi só um ofício solicitando documentação como já fizeram outras vezes. Até agora eu não entendi o porquê, pois até agora, o recurso lá é de fonte 100, de empréstimo, mas é isso mesmo”, explicou o gestor.

Orçado em R$ 36 milhões e com previsão de entrega para o ano que vem, o trecho de 11km vai receber os serviços de alargamento, acostamento, paisagismo e movimentação de rede elétrica, além da construção de um canteiro central e do afastamento de unidades habitacionais localizadas nas áreas onde serão realizados os trabalhos.