Esposa de Minoru Kinpara é oficializada como presidente do Instituto de Mudanças Climáticas

Seguindo todos os protocolos de combate ao coronavírus, o Residencial CITTÁ, localizado a poucos metros do Via Verde Shopping, Cidade da Justiça e Loja Havan, foi entregue na noite deste domingo, 22, em uma grande festa, que contou com a presença de vários moradores do empreendimento.

O engenheiro e proprietário da TL Engenharia, Teófilo Lessa, disse durante a solenidade de entrega do imóvel, que desde 2018, foram 822 dias de muito trabalho para que o residencial fosse entregue aos clientes. “Uns bons, outros nem tanto. Hoje nosso coração se enche de gratidão. Obrigado a todos por entregar a confiança à TL Engenharia. Quero agradecer a toda equipe por erguer esse prédio e sonhos”, declarou.

Teófilo disse ainda que para a construção do empreendimento, foram investidos R$ 15 milhões, sendo 80% financiado pelo banco da Caixa Econômica e o restante, 20% pelo setor privado.

No imóvel, cada apartamento tem 77,75 metros quadrados, divididos em vários espaços com três modelos de plantas: sendo: opção 1 – Apartamento com uma suíte e dois quartos; 2 – Uma suíte com closet e mais um quarto; 3 – Uma suíte, quarto e sala ampliada. Todas as opções com sala, cozinha, banheiro social e varanda gourmet com churrasqueira. Ao todo, deverão morar no local mais de 150 pessoas.

Ismael Lima, representante da Caixa Econômica, responsável por financiar o residencial, se mostrou contente com a inauguração da obra. “Para nós é uma alegria está aqui prestigiando essa entrega. Parabéns, Teófilo! Continue contando com a Caixa Econômica”.

Carlos Afonso, representante do sindicato da construção civil, ressaltou que a obra tem alto padrão de qualidade no mercado acreano. “Essa obra seguiu todas as regras que rege a legislação da indústria da construção civil. Quero enaltecer a coragem do empresário, em gerar centenas de empregos e também por não se intimidar em meio aos desafios e a burocracia”, destacou.

O arquiteto do projeto, Willen Assef, contou sobre o diferencial da obra e fez questão de agradecer a parceria com a TL Engenharia. “Muito obrigado pela oportunidade”. Assef relembrou que o projeto contou também com a coparticipação da arquiteta, Marlúcia Cândida, que desenvolveu todo designer de interiores das áreas comuns.

Uma das compradoras do residencial CITTÁ, Antônia Lopes, revelou que foi uma das últimas a realizar a compra de uns dos apartamentos, em setembro de 2018. Segundo ela, será a realização de um sonho. “Agora, a expectativa é de vir para cá o mais rápido possível. Cada lugar mostra o zelo da TL e parece um cantinho da nossa casa. Vamos comprar tudo novo”, explicou.

O Residencial CITTÁ conta com a confiabilidade da empresa TL Engenharia, que há 14 anos se dedica a construir grandes empreendimentos no Acre e a parceria da Hoouse Imóveis Únicos.

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas