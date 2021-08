Desafio premia projetos estudantis de impacto social; saiba como se inscrever

A Executiva Regional do PSDB no Acre emitiu uma nota nesta segunda-feira, 23, rebatendo as críticas feitas pela deputada federal Mara Rocha (PSDB) após a nomeação de Degmar Kinpara, esposa do candidato derrotado nas eleições de 2020, Minoru Kinpara, para o cargo de diretora presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC).

Na publicação, Mara Rocha se disse decepcionada com o ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara, após ele ter aceitado apoiar a reeleição de Gladson Cameli. A parlamentar afirmou também que a nomeação de Degmar Kinpara mostra que não existe uma identidade ideológica, mas sim o oportunismo de Minoru Kinpara.

Na nota, a Executiva do PSDB lamentou a postura da deputada e afirmou que Mara constrói sua carreira política na base da desconstrução de terceiros. “Fantasiosa, arrogante, medíocre e com uma criatividade acima da média para o mal, a deputada constrói sua carreira política à base da desconstrução de terceiros, trabalha o seu mandato no desserviço ao povo e sustenta seu “coletivismo” pensando primeiro nos seus”, diz a nota.

Em outro trecho, o PSDB diz que diferente da parlamentar, Minoru Kinpara é um político com visão de futuro, com capacidade de construção de pontes e de estabelecer diálogos saudáveis, no campo da democracia, e em prol do interesse público e rechaçou qualquer tentativa de Cameli de obstruir a candidatura de Kinpara nas eleições de 2020. Segundo a Executiva, quem trabalhou contra Minoru Kinpara foi Mara Rocha em razão de comportamento “complexado e egoista”, da parlamentar.

“Nada mais compatível do que o seu alinhamento ao governador Gladson Cameli, que, apesar de não o ter apoiado nas eleições de 2020, nunca trabalhou contra sua candidatura, muito diferente do que alega a deputada em mais uma de suas mentiras e invenções. Mara sim trabalhou contra o professor Minoru em 2020. Tivemos dificuldades hercúleas de formar alianças em razão do comportamento complexado e egoísta da deputada. Não é à toa que ainda hoje ela enfrenta dificuldades para associar a sua imagem à de quem quer que seja, e se vê cada vez mais solitária no seu mundo de fantasias e alucinações”, afirmou.

Por fim, a Executiva saiu em defesa do presidente do PSDB/AC, Manoel Pedro, mais conhecido como “Correinha”, acusado por Mara Rocha de obstruir a candidatura de Kinpara à prefeitura de Rio Branco.

“O presidente do PSDB/AC, Manoel Pedro, jamais se escondeu em eleição nenhuma, tendo sempre se dedicado às construções do partido e à defesa de nossos ideais. A régua da deputada, no entanto, é muito diferente. Abandonou os correligionários e os candidatos no interior do estado, dedicando-se exclusivamente aos interesses seus e do seu próprio sangue, resumindo seu pífio mandato em gerar intrigas e causar contendas. O PSDB apoiou e elegeu Mara Rocha para hoje ela nos agradecer com o que encontrou de pior nas suas pouquíssimas qualidades. Não tem moral a deputada para escrever uma vírgula sobre gratidão. Que ela siga seu caminho fadado ao fracasso! O PSDB caminha harmonicamente com o professor Minoru, que disputará em 2022 uma cadeira na Câmara Federal e trará para o Acre o orgulho de ter um parlamentar que, ao contrário dela, tenha seriedade, compromisso e respeito com a máquina pública”, encerrou.