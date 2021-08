Com prazo de até 5 anos, governo anuncia construção de novo linhão entre Acre e Rondônia

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 23, para dizer que esteve reunido no Palácio Rio Branco com representantes da empresa EDP Energias do Brasil SA, para anunciar a construção de um linhão de energia que deverá contemplar o Acre e Rondônia.

A reunião foi proveitosa e contou com a presença do deputado federal, Alan Rick (DEM), do presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, André Hassem, Eduardo Santarelli, gestor executivo de meio-ambiente, e Luiz Carlos Picasso, assessor da presidência da ANEEL.

Segundo o governo, a obra faz parte do lote 01 leiloado este ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, com um investimento de R$ 480 milhões e com a geração de 1.500 postos de empregos diretos.

Cameli argumentou que está feliz com o anúncio da obra, haja vista que, o linhão é de interesse do Estado. Estou muito feliz com o anúncio do investimento. “Uma obra dessa envergadura será executada sem nenhum atropelo. Seremos um governo parceiro. Da nossa parte podem ter certeza que temos o maior interesse que esse linhão entre em operação”, garantiu Cameli.

O Leilão de Transmissão nº 1/2021, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na sede da B3 em São Paulo, negociou em junho cinco lotes com empreendimentos de transmissão de energia elétrica, que propiciarão investimentos de R$ 1,3 bilhão.

Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 60 meses, contemplarão seis estados – Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Estima-se a criação de 3.057 empregos diretos nos Estados listados.