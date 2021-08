Adolescente de 17 anos é apreendido acusado de matar homem a terçadadas

A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul (Semed), reuniu com os componentes do Comitê de busca ativa para um treinamento com a finalidade de reforçar as ações de vigilância para evitar que crianças com idade escolar fiquem fora do sistema educacional. O Comitê é formado por oito representantes de secretarias municipais que estarão atentos para garantir que todas as crianças se mantenham na escola.

O Comitê já existia no município de Cruzeiro do Sul, mas alguns integrantes foram substituídos. Por isso, a necessidade de uma nova capacitação que ocorreu na sede da Semed. Servidores das Secretarias Municipais de Saúde, de Trânsito, de Assistência Social, da Educação e de outros setores integram o grupo.

São pessoas de várias secretarias que cumprem outra missão e fazem, em paralelo, esse trabalho. Elas ficam atentas 24 horas com telefone e outros mecanismos para que os parceiros entrem em contato ao identificarem uma criança fora da escola”, disse o secretário municipal da Educação, Amarísio Saraiva.

Ao tomar conhecimento de alguma criança que não está estudando, o comitê faz uma intervenção junto à família para que ela possa ser inserida na educação. De acordo com o secretário, o programa é formado por meio de uma parceria com diversas instituições.

“É um programa de parceria da UNICEF, do Itaú Social, da Fundação Lemes com os municípios para garantir que todos as crianças que estão em idade escolar estejam nas escolas”, explicou Amarísio.

A preocupação do município em reorganizar o Comitê de busca ativa se deve ao fato de que, com a previsão de retorno das aulas presenciais para o mês de setembro, muitos alunos poderão deixar de ir para as unidades de ensino em razão da pandemia.

“Numa pandemia dessa, fica escuro para todo mundo e a gente precisa recomeçar a fazer educação de uma forma diferente. A responsabilidade se torna muito maior”, concluiu o secretário.