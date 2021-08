Acre é o estado com o menor tempo de duração de casamentos no Brasil

Entre todos os estados da federação brasileira, o Acre é aquele em que os casamentos têm a menor duração. Por aqui, as uniões civis possuem uma constância média de 10,2 anos entre o casamento e o divórcio. O dado é da 46ª edição das Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em dezembro do ano passado.

A média acreana para o tempo de duração do matrimônio está 3,6 anos abaixo da nacional, que é de 13,8 anos. O único estado que tem média parecida com a do Acre é Rondônia, com 10,4 anos. Já os estados onde os casamentos duram mais são no Brasil, são: Piauí, com 17,6 anos de duração média, e Rio Grande do Sul, com 16,7 anos.

O levantamento baseado nos dados do IBGE também mostra que os estados da região Nordeste possuem a maior média do país de duração dos casamentos: 15,12 anos. Pelo quarto ano consecutivo, o número de casamentos civis caiu em 2019 em todo o Brasil. Os registros totalizaram 1.024.676 de uniões civis, o que representa uma queda de 2,7% no número de certidões.

Dados mais recentes sobre os casamento no Acre mostram que de janeiro a maio de 2020, fase em que a pandemia começou a ser conhecida e se estabeleceu no Brasil, foram realizados 954 matrimônios nos cartórios de todo o estado.

No mesmo período de 2021, já em meio à segunda onda, foram oficializados 1.004 casamentos, segundo o Portal de Transparência do Registro Civil, o que indica que o primeiro momento da crise sanitária no estado impactou na decisão de as pessoas se casarem.

As informações integram a 46ª edição das Estatísticas do Registro Civil trazem informações também sobre divórcios, nascimentos e óbitos de mais de 20.000 cartórios, varas de família, cíveis, foros e tabelionatos do país.