Ex-presidente da Bolívia tenta suicídio na prisão

A primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021 acontece em 5 de setembro. A avaliação faz parte do processo de revalidação de diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras. Dependendo do resultado na prova, o candidato passa a poder exercer a profissão no Brasil. Podem participar do exame médicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que obtiveram diploma de graduação em instituições estrangeiras reconhecidas no país.

O Revalida é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e vai acontecer em em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). O participante escolhe a cidade de aplicação no ato de inscrição. O local pode ser conferido no portal do Inep.

Confira o cronograma completo da primeira fase:

Aplicação da prova: 5 de setembro

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas escritas: 7 de setembro

Divulgação dos gabaritos definitivos: 26 de outubro

Resultados das provas objetivas e discursivas: 26 de outubro

Pedidos de recursos: 26 de outubro a 1º de novembro

Resultado final: 19 de novembro

O exame é dividido em duas fases, ambas eliminatórias:

A primeira é a avaliação escrita, com a aplicação de duas provas: uma objetiva, composta por 100 questões de múltipla escolha (P1), e outra discursiva, composta por 5 questões discursivas (P2); A segunda é o exame de habilidades clínicas.

Nesta primeira fase, a aplicação será dividida entre P1 na parte da manhã e P2 na parte da tarde, seguindo o horário de Brasília:

Abertura dos portões: 7h e 14h30

Fechamento dos portões: 7h45 e 15h15

Início das provas: 8h e 15h30

Término das provas: 13h e 19h30

Para ter acesso à sala de aplicação das provas, o candidato precisa apresentar um documento de identidade com foto e estar usando máscara contra a Covid-19, dentro do horário estabelecido. O cartão-resposta deve ser preenchido com caneta transparente de tinta preta. Quem for aprovada na primeira etapa poderá realizar o exame de habilidades clínicas, que ainda não tem data para acontecer.