Sexta-feira será de céu claro a parcialmente nublado no Acre, informa Sipam

Na manhã desta quinta-feira (19), o deputado Neném Almeida (Podemos) voltou a cobrar explicações sobre a falta de oferta de exames de Raio-X e Tomografia no Hospital do Juruá.

De acordo com o deputado, o equipamento já se encontra nas dependências da unidade médica há mais de seis meses, porém, não houve a sua instalação. “Honestamente é difícil entender como uma situação chega a esse ponto. Imaginem, um equipamento caro foi adquirido pela administração, mas ninguém se preocupou em providenciar a adequação de uma sala para que esse equipamento fosse instalado. O resultado é que o hospital de referência do Juruá não pode oferecer exames de Raio X ou Tomografia”, disparou.

O Hospital do Juruá é a unidade de referência de toda a região do Juruá. A unidade hospitalar recebe diariamente uma grande quantidade de pessoas, dos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e da própria região de Cruzeiro do Sul, a procura de tratamento médico

O parlamentar comentou, ainda, que no último domingo o filho de uma funcionária do banco de Cruzeiro do Sul sofreu um acidente gravíssimo e a equipe da unidade hospitalar apenas conseguiu verificar a ocorrência de hemorragia, após conseguir outro equipamento emprestado. “Essa situação é mais uma demonstração clara da falta de planejamento dessa gestão. O tempo do processo de aquisição, o tempo de transporte e mais de seis meses com o equipamento parado não foram suficientes para que a gestão providenciasse um ambiente preparado para receber a instalação desse tomógrafo. Isso é brincar com a saúde da população acreana”, finalizou.