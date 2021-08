Prefeitura de Porto Walter paga auxílio de R$ 830 para professores

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Sebrae no Acre promoveu a oficina de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), no município de Jordão. O objetivo é auxiliar as lideranças e os gestores municipais diante dos desafios locais, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico.

A capacitação reuniu gestores públicos municipais, líderes do setor privado e do terceiro setor. O prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro, demonstrou satisfação com a oficina. “A gente está de braços abertos e muito felizes por isso. Vamos colocar em prática esse desenvolvimento aqui no nosso município, esse é o nosso desejo”, disse.

Realizada pela unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios (DAN) do Sebrae, a atividade também busca sensibilizar o capital empreendedor nas cidades, regiões ou setores econômicos, a partir da construção de uma visão de futuro compartilhada e do mapeamento dos pontos de intervenção para transformação do território.

Para Andreia Oliveira, chefe de gabinete da Prefeitura de Jordão, a oficina é de grande importância para o desenvolvimento do munícipio. “Nós pudemos identificar os graus de necessidades do município, mapear as dificuldades e, diante disso, buscar soluções. É isso que o Sebrae vem fazendo, nos ensinando a reconhecer e nos ensinando a buscar, juntos, uma solução, eu espero sair dessa oficina com mais conhecimento e que nós possamos colocar em prática tudo que nos foi ensinado”, declarou.

Os participantes desenvolveram um material que visa favorecer o crescimento econômico e que irá nortear as ações do programa Cidade Empreendedora na região do Jordão. “Achei muito importante o engajamento da equipe, nós estávamos com os secretários todos disponíveis e todos eles compraram a oficina e atuaram muito forte, o resultado do material que foi produzido ficou muito legal e acho que a gente vai ter um plano desenvolvimento bem estruturado, que é o objetivo da oficina”, pontuou a analista do Sebrae, Miriam Paiva.