Sobre o fundão, Mailza diz que sem o dinheiro público não teria condições de disputar eleição

A volta às aulas na rede municipal de ensino em Rio Branco já tem data. O retorno presencial está marcado para o próximo dia 20 de setembro, ainda em formato híbrido, o que significa a realização de aulas presenciais e remotas.

No entanto, o retorno só vai beneficiar apenas os alunos do 5 ano em 28 escolas da rede municipal, o que corresponde a mais de 1,5 mil estudantes. A justificativa para a volta apenas dos alunos do 5 ano é por conta da avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que é feito com estudantes desta série.

A estimativa é que apenas no mês seguinte, outubro, as aulas presenciais sejam retomadas para as turmas dos 3 e 4 anos.

“Vamos voltar de forma gradativa. Depois de 21 dias a gente retorna com outra parte que são dos 3º e 4º anos”, afirmou Maria Zélia Mendonça, diretora de ensino da Secretaria de Educação de Rio Branco.