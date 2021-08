Federação do Acre aguarda liberação do governo para anunciar volta de torcedores aos estádios

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino, o Toniquinho, confirmou ao ac24horas que existe a possibilidade do público ser liberado para voltar aos estádio no Acre a partir da partida entre Vasco do Acre e Flamengo pela Copa do Brasil Sub-17, que acontece no Florestão, no próximo domingo, 22.

“Eu tive uma conversa com o governador onde cobrei um posicionamento, já que tudo está aberto, bares, restaurantes, festas e apenas o futebol continua com essa proibição. Ele me garantiu que ia liberar e nós estamos no aguardo desse comunicado pelo comitê, que é o órgão responsável pela liberação”, afirma Toniquinho.

O presidente da FFAC esclarece que em caso de liberação, o Comitê deve estipular a quantidade de lugares que poderão ser ocupados no estádio e as demais medidas sanitárias que deverão ser adotadas.

“Tudo depende dessa liberação do comitê. Se houver mesmo a liberação, eles vão os informar a quantidade de ingressos que podem ser vendidos e o que devemos adotar como medidas sanitárias”, explicou.