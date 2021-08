Casos de síndrome respiratória vão se estabilizar ou oscilar nos próximos dias no Acre

O Senac Acre está com inscrições abertas para quatro cursos técnicos no núcleo de educação profissional Palácio do Comércio. As vagas são nos cursos de Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Administração, Técnico em Computação Gráfica e Técnico em Transações Imobiliárias todos com aulas presenciais de segunda a sexta-feira no horário da noite.

O Técnico em Recursos Humanos é o curso indicado para você que deseja executar atividades de apoio a processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, avaliação de desempenho e ambiente organizacional. Para cursar o aluno deve ter no mínimo 2º ano do Ensino Médio e 16 anos ou mais e o valor do investimento é de 12x de R$ 149,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito.

Aquele que deseja trabalhar executando atividades administrativas, processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e finanças de empresas públicas e privadas, o curso Técnico em Administração é pensado para quem deseja atuar nessas áreas. Para cursar o aluno deve ter no mínimo 2º ano do Ensino Médio e 16 anos ou mais e o valor do investimento é de 14x de R$ 159,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito.

Já o curso Técnico em Computação Gráfica é para você que deseja desenvolver projetos de duas ou três dimensões, utilizando ferramentas de modelagem gráfica, ilustração, animação e edição de vídeo. Para cursar o aluno deve ter no mínimo 2º ano do Ensino Médio e 16 anos ou mais e o valor do investimento é de 14x de R$ 200,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito.

Quem deseja atuar no mercado imobiliário e ser um profissional que realiza transações de compra, venda, aluguel ou permuta de propriedades urbanas e rurais, bem como a documentação, legalização e administração desses, o Técnico em Transações Imobiliárias é o curso indicado para você. Para cursar o aluno deve ter no mínimo 3º ano do Ensino Médio e 18 anos ou mais e o valor do investimento é de 14x de R$ 172,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se direcionar Senac Palácio do Comércio, localizado na avenida Ceará, 3.258 bairro Abraão Alab, Rio Branco, com RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço atualizado. Para menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado dos pais ou algum responsável no ato da matrícula. Mais informações ligue 3301-5868.