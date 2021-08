Porto Walter inicia vacinação contra a Covid-19 para o público de 12 a 17 anos

Iniciou na segunda-feira, 16, a programação do Projeto de Articulação Institucional do Patrimônio Histórico e Cultural no Teatro dos Náuas, a iniciativa é do governo do estado e conta com a parceria da prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Cultura.

A principal finalidade do projeto é percorrer as cinco regionais do Estado promovendo a fomentação à pesquisa, proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural e está em sua segunda etapa.

O secretário de cultura Aldemir Maciel relatou sobre as atividades que serão desenvolvidas durante os dois dias e a importância.

“A ideia desses dois dias de evento é realizar um trabalho com os servidores da cultura e todos os interessados na área para fortalecer ainda mais o interesse quanto ao nosso patrimônio histórico e cultural”, disse ele.

Dentre as programações estão a apresentação da Lei N. 1.294/99, identificação dos bens culturais, oficinas como de educação patrimoniais, capacitações.

PROGRAMAÇÃO PRÓXIMOS DIAS:

– Data 19/08: Projeto Abraço Cultural parceria Governo do Estado e Prefeitura as 18h no Teatro dos Náuas.

– Data 20/08: Festival da Canção Cruzeirense Projeto da Lei de Incentivo a Cultura 19h no Teatro dos Náuas.