Governo retoma pagamento de IPVA suspenso devido a pandemia

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 18, portaria que retoma o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

O prazo de pagamento havia sido suspenso por conta da pandemia da Covid-19. Devem pagar até o último dia deste mês de agosto, os proprietários de veículos cujos vencimentos originais ocorreram no último dia útil dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente ano, com redução de cem por cento da multa e dos juros de mora.

Já os proprietários com vencimento de IPVA nos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente ano, podem pagar o imposto até o próximo dia 20 de dezembro.