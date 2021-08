Érico Barbosa cumpre a missão no IMC e retorna para a PGE

O procurador do Estado Érico Maurício Pires Barboza deve deixar o comando do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC) nos próximos dias para reforçar o quadro jurídico da Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE).

Barboza, que comandava o IMC desde março de 2020, a convite do governador Gladson Cameli, com a missão de organizar os processos internos do Instituto, cumpriu a missão e retornará a função de origem.

Especialista na área ambiental, Barbosa um dos responsáveis pela criação do SISA no Acre – Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, por meio da lei nº 2.308, de 22 de outubro de 2010. A Lei foi criada com o objetivo de fomentar a manutenção e a ampliação da oferta dos serviços ecossistêmicos quanto ao carbono, à beleza cênica natural, à sociobiodiversidade, à água, ao solo, ao clima, à cultura e ao conhecimento tradicional ecossistêmico da região.

No lugar do procurador, a professora aposentada da Universidade Federal do Acre, Degmar Kinpara, esposa do ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, deverá assumir a presidência do Instituto.