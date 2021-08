Acre registrou o dia mais quente do ano nesta terça-feira, diz Davi Friale

O meteorologista Davi Friale em boletim divulgado nesta quarta-feira, 18, afirmou que nesta terça-feira, 17, foram registradas as maiores temperaturas de 2021, até o momento, no Acre e no Brasil.

Segundo Friale, no Acre, o registro foi de 37,2ºC, em Assis Brasil, segundo a estação meteorológica peruana do SENAMHI, que fica muito próxima do município. Antes, o recorde do ano era de 36,9ºC, registrado na semana anterior, na mesma cidade.

Já, no Brasil, o recorde foi 40,4ºC, registrado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, superando o recorde anterior de 40,3ºC, ocorrido em Rio Pardo, no estado do Rio Grande do Sul, no mês de Janeiro.

“Em Rio Branco, no entanto, o recorde de calor do ano permanece o registrado no dia 9 de agosto, com 34,9ºC, no aeroporto da cidade. Esta semana, até o momento, a maior temperatura na capital acreana foi registrada na última terça-feira (17/8/2021, com 34,7ºC. Nos próximos dias, poderão ocorrer novos recordes de 2021 no Acre e no Brasil, pois não há nenhuma perspectiva de chegada de onda polar à região, pelo menos até o fim desta semana”, explicou.