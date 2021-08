PL do Igesac só será colocado em pauta se servidores não forem demitidos, diz Nicolau

O professor e ex-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, declarou publicamente por meio de fotografia nesta terça-feira, 17, apoio ao governador Gladson Cameli (PP) para sua reeleição em 2022. O presidente estadual PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, também o acompanhou no Palácio Rio Branco.

Com isso, o pretenso candidato ao governo, senador Sérgio Petecão, parece perder mais um de seus aliados. Isso porque cogitava-se que Kinpara poderia ser seu possível candidato ao Senado nas próximas eleições. Segundo informações repassadas ao ac24horas, o objetivo do encontro foi para confirmar a aliança que o partido deverá manter com o chefe do executivo acreano, visando as eleições de 2022. O teor foi confirmado com o secretário de governo, Alysson Bestene. “Eles vieram confirmar o apoio ao governador Gladson Cameli”, declarou.

A reportagem entrou em contato com o presidente estadual do PSDB no Acre, Manoel Pedro, que afirmou que a sigla tucana está fechada com o atual governo. “O PSDB teve na base. Ganhamos a eleição Com Gladson, e com ele vamos continuar. Nós fazemos parte da gestão. O Kinpara foi com a gente firmar esse compromisso junto com sua esposa”, explicou.

Já o professor Minoru Kinpara, disse que a conversa com o governador Gladson Cameli foi boa e, na ocasião, aproveitou para pedir o apoio para a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac). “Foi uma boa conversa. Falamos sobre os desafios que o nosso Estado enfrenta e sobre a importância do apoio do governador para a construção do Hospital Universitário da Ufac. Estamos no PSDB e o PSDB apoia o governo. Portanto, nós também apoiamos o governo”.