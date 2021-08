Em 10 dias, Rio Branco vacinou mais de 28 mil adolescentes com 1ª dose

Os vereadores Samir Bestene (Progressistas) e Ismael Machado (PSDB) cobraram na sessão desta terça-feira, 17, do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), um estudo sobre a viabilidade da implantação da Guarda Municipal de Rio Branco.

O pedido dos parlamentares ocorre após o caso de uma mãe e filha que foram vítimas de assédio por um grupo de criminosos no Horto Florestal na semana passada.

O vereador Samir Bestene (Progressistas) afirmou que se reunirá com a secretaria de planejamento para discutir uma emenda no Plano Plurianual (PPA) com o intuito de garantir a possibilidade de concurso para essa área.

“Quase todas as capitais do país têm a guarda municipal, menos Rio Branco e Cuiabá. Essa implantação precisa ser discutida e eu sei que não é barato, mas é preciso incluir no PPA a implantação dessa guarda municipal que precisamos no nosso município. A PM tem que fazer a ronda ostensiva, mas as praças e espaços públicos precisamos ter a Guarda Municipal. Fique aqui o meu apelo ao prefeito Bocalom”, afirmou.

Em seguida, o vereador Ismael Machado (PSDB) destacou que enquanto a prefeitura realiza o estudo de viabilidade, a equipe do Horto deveria contratar uma terceirizada para a segurança do local.

“Enquanto a prefeitura faz o estudo sobre a viabilidade da Guarda Municipal, por que não contratar uma empresa terceirizada? O que aconteceu ali foi um absurdo. Falta do poder público e ausência da segurança”, afirmou Ismael Machado.