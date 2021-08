Após ataques no Horto, vereadores pedem Guarda Municipal na capital

Foto: Manoel Façanha

O Campeonato Acreano vai perder um de seus principais jogadores. O atacante Polaco, 27 anos, considero uma das principais revelações do futebol estadual ao longo dos últimos anos, não joga mais pelo Acreanão deste ano.

Contratado pelo Humaitá como uma das principais peças na busca do título, Polaco acabou recebendo uma proposta irrecusável do futebol da Arábia Saudita e vai jogar no Oriente Médio. Ele disputou quatro partidas no Estadual e não fez nenhum gol.

Aos 27 anos, Polaco, já jogou pelo Atlético, Rio Branco, Andirá, Galvez e Humaitá no Acre. No futebol mineiro vestiu as camisas do URT e Tombense, tendo jogado ainda no São Luiz, do Rio Grande do Sul, e ainda teve passagens pelo CRB de Alagoas, Nacional de Manaus e no exterior, jogou pelo Barcelona do Equador e OC Safi do Marrocos.

O futebol acreano tem sequência nesta quarta-feira, 18, com mais dois jogos na Arena da Floresta. Atlético Acreano e Humaitá se enfrentam às 17 horas. Na sequência, o jogo será entre Rio Branco e Galvez. As duas partidas terão transmissão ao vivo pelo ac24horas em parceria com a FFAC TV.