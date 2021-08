Acreana faz sucesso em trabalhos pesados ao usar machado, motosserra e facão

Ela tem cerca de um metro e meio, pesa menos de 45 quilos, mas o trabalho que faz é de gigante. Com um machado na mão, Miriam Marçal 46 anos, conhecida como Tosinha, moradora de Mâncio Lima, corta toras de madeira e faz lenha com a rapidez e desenvoltura que deixa muito homem para trás: é a rainha do machado do Juruá.

Além do machado, também trabalha com motosserra, terçado, facão, o que for preciso para levar comida para casa, onde mora com os 5 filhos. O marido foi embora de casa há seis anos. “O que vier eu encaro. Para mim não tem trabalho difícil, não”, conta orgulhosa.

A pilha de toras de madeira cortadas a machadadas em apenas dois dias, em uma propriedade no Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, não deixa dúvidas de que Tosinha é incansável, mesmo o instrumento de trabalho sendo quase do mesmo tamanho dela. “Eu faço isso desde menina. Acostumei, por isso não acho difícil, nem pesado”, conta.

Ela não trabalha sozinha. Os filhos Jandesson e Ismael, são os grandes companheiros de trabalho. Os três pegam empreitadas de serviços como cortar lenha e brocar campos . “Ela não corre de nenhum trabalho. É muito corajosa e se a gente não cuidar, ela deixa a gente pra trás no serviço. Depois ainda joga bola com a gente”, diz Ismael.

Em dois dias na comunidade do Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, dona Tosinha e os filhos transportaram do mato e cortaram cerca de 6 metros cúbicos de toras de madeira. O dono do serviço Nazinho Silva, conta que ficou muito surpreso com a atuação de dona Tosinha.

“Quando eles começaram, achei que não iam dar conta. Transportaram as toras da mata até aqui em casa, que dá mais de 200 metros e depois ela começou a usar o machado e logo fez uma pilha de lenha cortada”, ressaltou ele, que pagou R$ 800 pelo trabalho. “Dona Tosinha é arrochada”, elogia, afirmando que sempre dará preferência pelo trabalho dela.

Veja o vídeo: