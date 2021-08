Acre amplia valor de Auxílio para entidades de acolhimento

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 17, decreto que aumenta o valor do Programa Auxílio do Bem para entidades não governamentais que executam o serviço de acolhimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos e estão cadastradas no no Sistema de Cadastro do SUAS-CadSUAS e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS,

O valor pago anteriormente de R$ 115 por cada indivíduo acolhido passa agora a ser de R$ 150.

O decreto afirma ainda que os benefícios serão concedidos mensalmente, dentro do exercício vigente, enquanto houver disponibilidade orçamentária e financeira estabelecida pelo programa.

A intenção do Programa Auxílio do Bem é beneficiar 18 mil famílias no Acre que estão fora de outros programas sociais.