Macaxeira, gado e banana somam quase R$ 2,7 bilhões ao Acre; milho e soja ampliam participação

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Acre ocupa a 21ª colocação no ranking dos Estados, calculado, neste mês de agosto, em R$ 2.688.861.145,00 para 2021. O valor é atualizado mensalmente pelo Ministério da Agricultura.

O VBP do Acre ganha de Estados como Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Roraima e Amapá. No entanto, a participação do VBP acreano no bolo nacional é de 0,2%.

O ranking estadual é liderado por Mato Grosso, que responde por 17,3%. O VBP do País neste ano está estimado em R$ 1,109 trilhão, 9,8% superior ao do ano passado (R$ 1,099 trilhão), com base nos cálculos atualizados em julho. As lavouras representam R$ 757 bilhões, 12,8% acima do valor de 2020, e a pecuária, R$ 352 bilhões, 4% maior em relação ao ano passado.

Apesar dos problemas climáticos deste ano, como a falta de chuvas e geadas, o VBP é um recorde histórico num período de 32 anos.

O milho teve sua perda de produção compensada pelos preços do produto, que aumentaram 26,1% em valor real. Os produtos com maior crescimento do VBP foram arroz, com crescimento real de 4,7%; cana-de-açúcar 3,9%; milho 11,8%, soja 28,7%; trigo 41,8%; carne bovina 7,3%, e carne de frango 7,5%.

Para esse grupo de produtos, que representa 78% do VBP, os preços foram decisivos para obter esses resultados.

No Acre, a mandioca, os bovinos, banana e milho seguem entre as produções que mais pesam no VBP. A soja, com participação prevista de 66,1 toneladas, é cada vez mais visível nas tabulações.