Inscrições estão abertas até 27 de agosto; mil bolsas de estudo serão ofertadas

O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI), em parceria com o Banco PAN, abriu as inscrições para o Bootcamp Desenvolvedor(a) Tech PAN, curso on-line de Desenvolvedor de Software para estudantes a partir de 18 anos de todo o Brasil. Estão sendo oferecidas mil bolsas de estudo para a formação que tem previsão de início para o dia 13 de setembro.

O bootcamp será um curso imersivo com ênfase na prática, através de experimentação e aplicação de soluções originais em tecnologia. Serão 148 horas de conteúdo, com aulas realizadas semanalmente por videoconferência para aprofundamento dos temas focados em duas das principais tecnologias utilizadas no mercado: Angular para Front-End e Java + SpringBoot para Back-End.

Os participantes vão aprender sobre interface de navegação e ferramentas de interação com o usuário, além de realizar o planejamento, criação, implementação e manutenção da estrutura que forma a base de um site.

“É uma ótima oportunidade para quem quer ingressar em uma das carreiras mais promissoras e com maior demanda por parte das empresas. Desde o básico até situações reais do dia a dia, os alunos poderão destravar capacidades e desenvolver habilidades técnicas para atuar imediatamente no mercado de trabalho. O objetivo do IGTI é acelerar as carreiras dos alunos e prepará-los para novas oportunidades”, afirma o CEO do IGTI, Vinícius Bozzi.

Além do aprendizado e do certificado de conclusão, o programa oferece a oportunidade de conquistar uma vaga de emprego no Banco PAN para os melhores alunos. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de agosto. Mais informações podem ser conferidas no endereço https://www.igti.com.br/bootcamp/desenvolvedor-tech-pan

Fonte: Agência Educa Mais Brasil