Mais de 2.500 mil veículos devem participar da carreta de Nossa Senhora da Glória

A organização do Novenário de Nossa Senhora da Glória acredita que cerca de 2.500 veículos devem participar da carreata em homenagem a santa padroeira de Cruzeiro do Sul neste domingo (15) a partir das 15 horas. O governador Gladson Cameli, vai participar da carreata, como faz desde a infância. Ele está em Cruzeiro do Sul desde a última quinta-feira, 12.

Por causa da pandemia de coronavírus, este é segundo ano consecutivo em que carreata é realizada no lugar da tradicional procissão, o maior evento religioso da região. Ano passado, foram cerca de 1.800 veículos. “Este ano o número de casos de Covid-19 é menor, a vacinação avançou e há menos restrições. Acreditamos que serão mais veículos do que em 2020”, afirma Lizane Negreiros, organizadora do evento.

O bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, afirma que será um belo evento, mas tranquiliza as pessoas que não puderem ir. “Com certeza haverá muita gente nas quem não puder ou quiser, essa não é a única forma de homenagear nossa Senhora da Glória. Estamos sobrevivendo à pandemia e damos graças a Deus por isso”.

Dom Flávio ressalta que o momento requer solidariedade com as famílias enlutadas e celebração e compromisso. “Temos que ter o compromisso de cuidar da vida e a saúde física, psíquica e social. Vamos nos alegrar para a glória de Deus e Nossa Senhora”, conclui o bispo.

A concentração da carreata será Avenida Mâncio Lima em frente ao Banco do Brasil, seguindo para a Catedral Nossa Senhora da Glória, percorrendo vários bairros e avenidas, com paradas em locais simbólicos como a UPA, Hospital de Campanha, Quartel da Polícia Militar e retorno para a Catedral, onde haverá uma live com cantores católicos da região e das igrejas.

No ano passado, de acordo com a 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran do município, o evento contou com a participação de 1800 veículos (carros e motocicletas) e 10 mil pessoas, que seguiram a imagem da padroeira pela cidade, que foi levada no carro do Corpo de Bombeiros em um percurso de 6 quilômetros.