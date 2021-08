Começa testagem em massa no Brasil; exames são 94,9% negativos

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) comentou nesta sexta-feira, 13, a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. O ex-deputado foi preso no inquérito das milícias digitais que atacam instituições democráticas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suspeita de envolvimento.

Nas redes, o emedebista fez críticas ao ex-senador Jorge Viana (PT) que afirmou que “Bandido bom é bandido preso”, ao se referir mais cedo sobre a prisão do ex-aliado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e delator do escândalo do mensalão, em 2005.

“Então seria bom prender o Lula. Essa prisão do Roberto foi totalmente autoritária, arbitrária e ilegal. Absurdo! Não defendo ele, mas a ilegalidade de como ocorreu a prisão”, afirmou Roberto Duarte.