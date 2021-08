Boliviano preso tirando documentação falsa em Xapuri já foi prefeito de Cobija e é pai de senadora

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) divulgou uma nota informativa nesta sexta-feira, 13, comunicando que as pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina AstraZeneca que pertenciam aos lotes que estavam fora do prazo de validade estão autorizados a procurar os postos de atendimentos e se revacinar.

Já os pacientes que tomaram vacinas dos lotes vencidos na 2ª dose precisam continuar aguardando o parecer decisivo do Ministério da Saúde. De acordo com a informação da Semusa, avaliações ainda estão sendo feitas para se definir se os imunizantes terão o prazo de validade prorrogado.

Essa informação tem por base a possibilidade de o laboratório indiano poder declarar que o imunizante não perde a potência após o prazo de validade determinado na embalagem. Caso isso ocorra, não será necessária a aplicação da 3ª dose da vacina para esse grupo de pessoas.

No começo de julho passado, um levantamento pelos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal apontou que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o país.

No Acre, sete cidades apareceram no levantamento: Rio Branco, Xapuri, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Porto Walter e Cruzeiro do Sul. O município com mais aplicações de doses fora do prazo, segundo a lista divulgada, foi Xapuri, com um total de 51 doses de 63 identificadas no estado.

Desde então, essas pessoas ficaram sob monitoramento do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e aguardando as orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI), por meio das coordenações estadual e municipal, para saber se seriam ou não novamente vacinadas.