Distritão, coligações e federações; cães, gatos e ratos!

A Câmara Federal teve três anos e oito meses para fazer uma boa reforma política. Não o fez e, agora, tenta fazer as pressas para salvar os mandatos dos atuais parlamentares. Muitos dos que estão lá foram eleitos na esteira da rejeição ao PT e do surgimento do Bolsonarismo. A onda acabou. Bolsonaro se elegeu, Lula saiu da cadeia e lidera as pesquisas para 2022, mas o jogo está apenas começando.

O Distritão foi para o espaço. A volta das pervertidas coligações proporcionais passa na Câmara, mas não no Senado. O caminho do meio é o sistema de federação partidária testado na Alemanha e no Uruguai com relativo sucesso. Os partidos se juntam em uma federação permanente sem anular os diretórios, mas com regras de fidelidade partidária já previstas. A federação diminuiu o número de partidos, mas não os extingue. Os campos ideológicos estão melhor definidos. As federações são verticalizadas. As siglas que se juntarem em Brasília, obrigatoriamente se unem nos estados e municípios.

Os partidos no Brasil hoje são como balaio de gatos e ratos. Não se sabe se a federação vai equacionar as disputas internas ou piorá-las. Pode ser que ao balaio de gatos seja acrescentado um balaio de cães. Ficaria em uma só legenda federada gatos, cães e ratos. E assim caminha a nossa política até a próxima reforma às vésperas de uma eleição.

“Bem profetizou Isaías a vosso respeito; raça de víboras, sepulcros caiados; branco por fora e podre por dentro”. (Jesus de Nazaré, detonando religiosos e políticos da sua época)

Um mar de lama…

Todos os dias a Polícia Federal atua no combate à corrupção. É difícil, mas não impossível. As leis para punir os corruptos no Brasil são muito fracas. O Sérgio Moro teve a grande oportunidade da vida de melhorar, mas a arrogância e a soberba impediram.

Com sede ao pote

Muitos que criticaram o PT pela corrupção escancarada na Lava Jato, hoje fazem o mesmo. Na verdade, queriam apenas a oportunidade. O núcleo da corrupção está nas licitações e no pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços no setor público. A propina continua…

Gabriela da Boas Novas

A administradora Gabriela Câmara, a Gabriela da Boas Novas, deverá ser eleita ano que vem para deputado estadual. Teve uma votação expressiva na eleição para vereador do ano passado. Não parou de trabalhar. Ela é filha do deputado Silas Câmara e da missionária e ex-deputada federal Antônia Lúcia.

Não decidiu

A ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão ainda não decidiu se será candidata a deputada federal ou estadual na próxima eleição. Muito menos por qual legenda disputará. Aguarda a definição das regras eleitorais para, no último dia de abril do ano que vem, tomar uma decisão.

Recursos dobrados

A boa notícia é que a Câmara Federal dobrou os recursos destinados à campanha de candidatas mulheres. Está a caminho a proposta de cotas para mulheres, pretos, pardos e indígenas nos parlamentos em todos os níveis.

. O ministro Barroso decidiu melhorar a transparência das urnas eletrônicas; a medida mais sábia que a Justiça Eleitoral tomou nos últimos anos.

. O que o presidente JB precisa entender é que o poder judiciário não é uma pessoa, mas falta-lhe discernimento; ele também não é o executivo, o estado.

. Bolsonaro é um homem de ação, segundo a lógica de Dostoievski, no subterrâneo ou subsolo.

. Na opinião de lideranças do PT, o senador Márcio Bittar destruiu completamente o MDB; só pensa naquilo.

. Se a Assembleia Legislativa vai ceder uma sala especial para o conselho político do governo, deve abrir uma para o conselho político da oposição.

. O ano que vem será um ano bem diferente do que se imagina que será hoje.

. O que é não será, e o que não é, será!

. Cristão de boa-fé pergunta:

. Se a esquerda ganhar a eleição vai prejudicar a igreja de Jesus?

. Desde quando a Igreja de Jesus tem medo de esquerda, centro, direita, comunismo, nazismo, socialismo e anarquismo?

. De americano, europeu, chinês, russo, japonês, branco, preto ou amarelo?

. Homem, leia a carta aos Hebreus, escrita ainda não se sabe por quem; dizem que foi Priscila, mulher de Áquila.

. Consta que não levou crédito porque era mulher.

. Lembrando que Jesus também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja DELE.

. A luta é política, humana, carnal…democracia é isso!

. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus.

. Bom dia!