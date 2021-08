Secretário de Finanças de Bocalom contrata empresa de consultoria de MG por R$ 3,1 milhões

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) garantiu no início da tarde de hoje (11), investimentos na ordem de R$ 1,5 milhão na contratação de uma Carreta Ambiental que vai percorrer 11 municípios do estado do Acre. A ação que será desenvolvida pelo governo através da secretaria de estado de meio ambiente e políticas indígenas (SEMAPI), encurta caminhos entre o homem do campo e as políticas ambientais. “O projeto visa desburocratizar o licenciamento ambiental e educar o setor produtivo para o cumprimento da legislação vigente para sustentabilidade” disse a parlamentar.

A caravana vai percorrer as regionais por um período de quatro meses oferecendo diversos serviços à população do interior, a exemplo de capacitações, orientações em educação ambiental, abertura de processos, vistorias, emissão de licenças e certidões de outorgas, além do trabalho de atendimento à regularização fundiária, lazer e cultura.

“Essa ideia nasceu em 2019 quando a SEMAPI realizou o primeiro mutirão ambiental no Alto Acre. Aperfeiçoamos através da parceria entre o meu gabinete e técnicos do estado a ação, que é fundamental neste momento de seca extrema em que as atenções estão voltadas para estratégias de enfrentamento às queimadas urbanas, rurais e quaisquer outros ilícitos” acrescentou a deputada.

A carreta dispõe de 80 metros quadrados de área interna, além de um ambiente externo, uma tenda fechada com sistema de ventilação. A estrutura conta ainda com um estúdio de gravação, palco, som e painel de LED. A assinatura do convênio pelo secretário Israel Milani ocorreu em Brasília nesta terça-feira. A previsão é que em setembro o serviço tenha início. Parcerias com o Instituto de Meio Ambiente do Acre, o Instituto de Terras e a Secretaria de Produção e Agronegócio vão ampliar os atendimentos.

“Estou muito feliz principalmente em saber que o estado chega até o homem do campo com politicas educacionais. O sonho do governador era levar SEMAPI, IMAC e SEPA em ações conjuntas, disponibilizamos com o nosso trabalho essa inovação com tecnologia e muito diálogo, uma vez que esse foi um pedido da ampla maioria de produtores rurais em todo o Acre e esse serviço itinerante vai permitir ainda mais a ampliação dessa relação entre o governo e o setor produtivo”, concluiu a deputada.