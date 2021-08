Metade dos deputados federais da bancada acreana votou a favor do retorno das coligações proporcionais

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 11, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma eleitoral por 339 votos a favor e 123 contra. Os destaques que podem alterar o texto serão votados na sessão do Plenário desta quinta-feira (12).

A votação da PEC em primeiro turno foi viabilizada após acordo entre a maioria dos partidos sobre pontos polêmicos do texto aprovado na comissão especial, de autoria da relatora, deputada Renata Abreu (Pode-SP). Os deputados barraram a adoção do “Distritão”, mas retornaram as coligações proporcionais que estavam extintas desde 2020. As coligações proporcionais permitem os partidos formarem chapas conjuntas nas eleições de 2022 para deputados estaduais e federais.

A bancada acreana na Câmara dos Deputados, se dividiu na votação da PEC que resultou na retomada das coligações proporcionais. Os deputados Jesus Sérgio (PDT), Flaviano Melo (MDB), Alan Rick (DEM) e Mara Rocha (PSDB) foram contra a retomada das coligações proporcionais, já os deputados Leo de Brito (PT), Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (Solidariedade) e Perpétua Almeida (PCdoB) votaram a favor da retomada.