José Adriano diz que Bolsonaro perdeu a chance de unir o país na pandemia e elogia Alysson

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, fez comentários distintos em relação à condução da pandemia pelos governos estadual e federal.

Ao analisar a conduta do presidente da República Jair Bolsonaro, Adriano critica o que chama de demora no socorro aos empresários e na tomada de decisões. “O oxigênio para o setor produtivo demorou por parte do governo federal. A gente achou que a primeira coisa que o presidente iria fazer era chamar os bancos e isso não aconteceu. Oscilou na tomada de providências. Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade de unir o Brasil”, opinou.

Já em relação ao governo do estado, apesar de ter criticado a rigidez de alguns decretos durante a pandemia, José Adriano elogia a conduta da gestão de Gladson Cameli e revela que foi uma das pessoas que pediu para que o então secretário de saúde, Alysson Bestene, são saísse da pasta após a pandemia ficar mais tranquila.

“Felizmente, o governo do estado foi para outro lado. Confesso que o Alysson Bestene foi uma surpresa bastante agradável. Nos passou segurança na condução do enfrentamento à pandemia. Tanto que eu fui uma das pessoas que falou com ele quando soube do desejo de deixar a saúde. Argumentei que por mais que outra pessoa fosse competente, ia ter que conhecer todos os procedimentos que já estavam sendo adotados”, finalizou.