Cabo da PM que paquerou morena do Trisal é presa por desacato

A cabo da Polícia Militar do Acre, Ligia Messias, foi presa por desacato à autoridade na tarde desta quinta-feira, 12, por volta das 13 horas, na sala da Coordenadoria da Patrulha Maria da Penha, situada no Comando Geral da instituição.

Ligia Messias ficou conhecida nas redes sociais após ter dado uma cantada na administradora Darlene Oliveira, que faz parte do trisal do Acre, que é composto por Alda Radine, Nery, policiais militares do Acre.

A situação ocorreu após a cabo Lígia exigir como subcoordenadora da Patrulha Maria Penha a outra policial militar que marcasse uma apresentação em slide para palestrar em uma empresa. Diante da solicitação, a policial militar pediu a cabo que orientasse a empresa a oficiar ao comando da Polícia Militar solicitando a referida palestra.

Nesse momento, a Cabo Ligia teria perdido o controle e desferiu aos gritos os termos: “cara’ estás burocratizando tudo”, em outro momento, Ligia teria dito a outra colega policial “que ela estaria com a bola muito alta em razão da posição”.

A situação foi presenciada pelo 3º Sargento da Polícia Militar, Caio Cersa, que gravou o áudio do diálogo.

Diante das palavras proferidas, a policial militar deu voz de prisão à cabo Ligia Messias e a conduziu à Corregedoria da PMAC, onde solicitou o seu telefone celular. Diante do pedido, a CB PM se negou a entregar, mas após uma conversa com o seu advogado, a cabo entregou o aparelho telefônico.

Por fim, na frente da corregedoria, a cabo Ligia novamente teria proferido palavras de desrespeito dizendo a outra policial militar ao dizer: “que ela não resolvia como mulher”, em seguida, disse que era ridículo a situação.