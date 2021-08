Litro da gasolina sobe R$ 0,09 nas refinarias a partir desta quinta

A rede estadual de ensino poderá receber mais 703 novos professores a partir desta terça-feira, 10, a serem lotados em todos os municípios do Acre.

O governo do Estado publicou no Diário Oficial a convocação dos aprovados para o Ensino Regular (124 professores), Programa Aprender é o Caminho (10 professores), Educação de Jovens e Adultos (67 professores), Educação do Campo (73 professores).

A maior convocação foi para a Educação Especial: 429 profissionais, entre mediadores e assistentes educacionais. De 2019 até aqui foram contratados 602 professores do concurso efetivo e mais de seis mil dentre os diversos processos seletivos de contratação temporária.

“Esse é o cumprimento de mais uma das 11 medidas de valorização e melhorias nas condições de trabalho que o governador Gladson Cameli firmou com os professores e servidores de Educação. Seguiremos avançando, honrando sempre com os nossos compromissos, em prol da Educação do Acre.”, destacou a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri. .

Os convocados deverão comparecer para a entrega de documentos e assinatura do contrato até o próximo dia 19 de agosto, das 7h30 às 13h30, nos locais descritos nos editais.