Sisu do 2º semestre divulga resultado de inscrições nesta terça-feira (10)

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga, usou as redes sociais para comentar a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta/Rede Record, divulgada nesta terça-feira (10).

Na publicação, o petista afirmou que a pesquisa ignorou completamente a possibilidade do ex-senador Jorge Viana (PT) sair candidato ao Governo, o excluindo de um cenário com o governador Gladson Cameli e do senador Sérgio Petecão (PSD). Na pesquisa de candidatos ao governo, quem aparece substituindo Jorge Viana como o candidato do campo de centro-esquerda é o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) registrando 3% dos votos.

Mesmo assim, Cesário comemorou os bons índices de Jorge Viana ao Senado e a posição do petista como melhor governador dos últimos 30 anos, mas não deixou de dar aquela cutucada de leve ao afirmar “Tem caroço nesse angu”.

“Pesquisa da TV Gazeta ignorou a possibilidade do Jorge Viana ser candidato ao governo! Excluído seu nome do cenário estimulado! Mesmo assim JV apareceu em segundo na espontânea e em primeiro como o melhor governador dos últimos 30 anos! Tem caroço nesse angu!”, escreveu.